Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Плевен комисар Станислав Атанасов е отличен от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с едно от най-високите професионални признания в системата – „Почетен знак на МВР“ – III степен. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Плевен.

Поводът за удостояване с отличието е професионалния празник на Министерството на вътрешните работи, който бе отбелязан на 5 юли.

Общо 33 служители на РДПБЗН – Плевен са наградени за празника. Отличията се връчват за проявена висока инициативност, постигнати трайни резултати и съществен личен принос при изпълнението на служебните задължения по защита на населението и от бедствия пожари и извънредни ситуации.

Други 21 служители са отличени с писмена похвала със заповед на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По повод професионалния празник на МВР директорът на ОД на МВР в Плевен старши комисар Дилян Христов също бе удостоен с "Почетен знак III степен". Плевенската полиция получи и висока оценка на работата си за разкриваемост на изборни престъпления.