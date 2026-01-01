Софийският районен съд заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

Разследването срещу мъчителите на животни от Перник става международно

Двамата са привлечени към наказателна отговорност за проява на жестокост към животни при условията на продължавано престъпление, като деянието е извършено по особено мъчителен начин, с проява на хулигански подбуди и с цел разпространение на видеоматериали.

Според обвинителния акт подсъдимите са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които впоследствие са продавали в интернет срещу заплащане.

На предишното съдебно заседание магистратите изслушаха заключенията на назначените съдебно-ветеринарни и технически експертизи, анализиращи съдържанието на иззетите от разследващите цифрови носители и мобилни устройства.

Пред съда бяха призовани и свидетели по делото, сред които представители на организации за защита на животните, подали първоначалните сигнали до органите на МВР.

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Защитата на подсъдимите поиска съдът да не дава ход на част от материалите с аргумента, че са събрани в нарушение на процесуалните правила, но искането беше отхвърлено от съдебния състав.

Прокуратурата настоява за налагане на ефективни присъди с максимален размер, предвиден в Наказателния кодекс за този тип престъпления, с оглед на високата обществена опасност на деянието.