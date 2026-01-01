Телата на двама души са били открити на мястото, от което изглежда, че е започнал голям пожар, който избухна днес в обедните часове на гръцкия остров Саламин западно от Атина, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Според информация на телевизията жертвите са двойка - мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото.

Пожар в близост до къщи на гръцкия остров Евбея

Общо девет души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро.

Μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα με δύο νεκρούς. pic.twitter.com/xhBlRF402a — ΕΚΦΡΑΣΗ (@ekfrasi_) August 16, 2026

След 15 ч. бяха изпратени съобщения от спешния телефон 112 за евакуиране на няколко населени места на острова. Осъществява се и операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони Сатерли и Колонес. В операцията участват седем плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на три ферибота.

Пожарът се развива по два фронта – в местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи.

В гасенето на пожара в момента участват 192 пожарникари с 10 екипа горски командоси, както и доброволци. Освен това от въздуха действат 6 самолета и 8 хеликоптера.

Гасенето на пожара, който се е разраснал изключително бързо, се усложнява от силния вятър в района.