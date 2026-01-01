Трима обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, действала на територията на село Новачене, община Ботевград, са с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Днес, 16 август 2026 г., Софийският окръжен съд разгледа исканията на Софийската окръжна прокуратура за определяне на мерки за неотклонение спрямо тримата обвиняеми. Те са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от Наказателния кодекс.

Обвиняемите са К.К., на 32 години, Т.К., на 37 години, и Д.К., на 30 години. Според обвинението тримата са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на село Новачене.

В хода на разследването са извършени претърсвания и изземвания, огледи на веществени доказателства и разпознавания на лица. Проведени са и разпити на свидетели.

Според събраните до момента доказателства групата е била създадена с цел извършване на съгласувана престъпна дейност, свързана със склоняване към проституция, трафик на отделни лица или групи от хора с цел използването им за развратни действия, пране на пари и изнудване.

След като е обсъдил събраните материали по досъдебното производство, съдебният състав е приел, че на този етап са налице достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение за съпричастността на тримата обвиняеми към престъпната дейност, за която са привлечени към наказателна отговорност.

Съдът е приел и че съществува реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат престъпление. Поради това спрямо всеки от тях е определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на Софийската окръжна прокуратура. Предприемат се активни действия за установяване на съпричастността на други лица към престъпната дейност на групата.