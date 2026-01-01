Поради възникнала мащабна авария на водопроводната мрежа в град Плевен, в района на бл. 344 в жк „Кайлъка“, се налага временна организация на движението. Това съобщиха от община Плевен.

За времето до 19.00 часа днес движението на тролейбусна линия № 33 се пренасочва, маршрутът е по линията на тролейбус № 3. Освен това, се преустановява преминаването на моторни превозни средства в района на аварийно-ремонтните дейности.

За въвеждане на необходимата временна организация на движението са уведомени всички ангажирани институции.