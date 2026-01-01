Прокуратурата в Париж днес обяви, че е започнала разследване срещу твърдения за руска намеса срещу бившите премиери и потенциални кандидати на президентските избори през 2027 г. Едуар Филип и Габриел Атал, предаде Франс прес.

В началото на август прокуратурата в Париж вече заяви, че разследва и подобни предполагаеми инциденти, свързани с евродепутата Рафаел Глюксман, вероятен кандидат за президент.

Осем месеца преди първия тур на президентските избори, насрочени за 18 април 2027 г., поредица дестабилизиращи действия, приписвани на проруски мрежи, бяха насочени срещу трима обявили кандидатурата си или потенциални кандидати в рамките на няколко дни.

Бившият дясноцентристки премиер Едуар Филип (май 2017-юли 2020) беше обект на клевети за здравословното му състояние, докато Глюксман бе атакуван чрез своята партньорка - журналистката Леа Саламе, която беше обвинена, че е плащала подкупи на медии, за да промотират кандидатурата на съпруга ѝ. За дясноцентристът Габриел Атал беше съобщено, че страда от Паркинсонова болест.

Въпреки че тези действия останаха до голяма степен незабелязани, според източник от службите за сигурност, те са първите, които са били директно насочени към кандидати за Елисейския дворец от началото на кампанията.

Прокуратурата съобщи пред АФП, че е “поела инициативата да разследва трите въпросни лица, дори преди да получи каквито и да било оплаквания”.

Габриел Атал - лидер на партия “Ренесанс” и бивш премиер (от януари до септември 2024 г.) - подаде жалба на 7 август за “чуждестранна намеса, произхождаща от руски мрежи”, казаха пред АФП адвокатите му.

От своя страна Рафаел Глюксман на 12 август също каза, че е подал жалба.

“От съществено значение е да заявим този прост факт: не можем да позволим на Русия на Владимир Путин да манипулира президентските избори през 2027 г., което е въпрос от жизненоважно значение за френския народ“, заяви той.