Пожар избухна във вилната зона на Мездра и обхвана четири постройки. Сградите не са постоянно обитавани и няма данни за пострадали хора.
Заради близостта на огъня до детска градина и Център за деца с увреждания се е наложила евакуацията на около 30 деца. Те са изведени навреме и са на безопасно място.
Основният пожар вече е потушен, но работата на огнеборците на място продължава.
БГНЕС
Силният вятър в района разпалва тлеещи огнища и предизвиква нови възпламенявания, което затруднява работата на пожарните екипи.
Огнеборците остават на терен и следят ситуацията.