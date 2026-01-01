Пожар избухна във вилната зона на Мездра и обхвана четири постройки. Сградите не са постоянно обитавани и няма данни за пострадали хора.

Заради близостта на огъня до детска градина и Център за деца с увреждания се е наложила евакуацията на около 30 деца. Те са изведени навреме и са на безопасно място.

Основният пожар вече е потушен, но работата на огнеборците на място продължава.

БГНЕС

Силният вятър в района разпалва тлеещи огнища и предизвиква нови възпламенявания, което затруднява работата на пожарните екипи.

Огнеборците остават на терен и следят ситуацията.