На церемония във Варна кметът Благомир Коцев и представителят на „Български пощи" Веселина Комитова валидираха специалната пощенска марка, издадена по повод 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято".

С официалното ѝ подпечатване тя беше пусната в обращение като част от филателното наследство, посветено на вековната история на музикалния форум, съобщиха от Общината.

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Това не е просто валидация на марка, а увековечаване на една традиция, на културно наследство, което се е превърнало в част от идентичността на Варна - Международния музикален фестивал „Варненско лято".

Община Варна

По този начин фестивалът със своята 100-годишна история се утвърждава като един от най-големите и най-значими музикални форуми не само в България, но и в Европа. Това е един наистина важен акт за Варна и особено значим момент в тази юбилейна година, отбеляза кметът Коцев.

Артистичният директор на фестивала Марио Хосен подчерта, че специалната марка е символ, който свързва българската държава, Община Варна, българската култура и бъдещето на ценностите, в които всички ние вярваме.

Това е един акт, който потвърждава, че и след столетие нашите наследници ще могат да се обърнат назад във времето и да видят какво сме успели да направим. Това е акт на вяра в бъдещето на българската култура, каза още маестро Хосен.

Община Варна

Веселина Комитова обясни, че марката е в тираж 6 000 броя, които ще бъдат пуснати в обращение с номинал от 1.15 евро. В рамките на следващите дни - до 20 август, на гише „Филателия" в сградата на Централна поща желаещите могат да си закупят марката, подпечатана със специален печат, което ѝ придава филателна стойност.

Община Варна

Специалната пощенска марка е изработена по дизайн на Мая Стайкова - утвърден визуален артист и художник-проектант на пощенски марки и филателни издания. Изобразени са стилизирани платноходи и най-популярния музикален символ ключ Сол на фона на утвърдените цветове от визуалната идентичност на юбилейното издание на ММФ „Варненско лято".

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Събитието предизвика голям интерес сред граждани и филателисти, за които Коцев и маестро Хосен подписаха десетки пликове с валидирани марки. Двамата използваха възможността да поканят присъстващите на предстоящите емблематични събития от програмата на ММФ „Варненско лято".

Тази вечер от 19:00 часа във Фестивалния и конгресен център е концертът на Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз под диригентството на Густаво Химено. На сцената ще излязат солистите Юлия Хаген - виолончело и Марио Хосен - цигулка. В програмата са включени произведения на Панчо Владигеров, Антонин Дворжак и Антон Брукнер.