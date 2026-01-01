На 10 юни Варна ще отбележи 105 години от обявяването си за курортен град - значима годишнина, която подчертава развитието на морската столица като един от най-важните туристически центрове в България.

Програмата започва в 14:30 часа с два тематични пешеходни тура на български и английски език, посветени на развитието на Варна като курортен град. С начална точка Туристическия информационен център участниците ще имат възможност да научат повече за забележителностите и историята на Варна, и да приключат обиколката при Музея за нова история.

В 16:30 часа там ще бъде открита и изложбата „Варна - 105 години курортен град“. Експозицията е подготвена от отделите „Нова история“ и „Най-нова история“ към Регионалния исторически музей и проследява развитието на града като морски курорт от края на XIX век до 80-те години на XX век.

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По време на откриването ще бъде прочетен и оригиналният текст на прокламацията, с която през 1921 г. Варна е провъзгласена за „специален и свободен курортен град“. За първите 105 посетители входът ще бъде безплатен.

От 4 до 11 юни във Facebook страницата на официалния туристически портал на града Visit Varna се провежда игра за всички варненци и гости на града с много атрактивни награди, сред които - уикенди за двама в луксозни градски хотели и комплекси на брега на морето, вечери, ваучери за СПА процедури, безплатен вход за посещение на музикални събития - част от Международния музикален фестивал „Варненско лято“, и други.

Събитието ще бъде отбелязано и със специален епизод в социалните мрежи на VISIT Varna с участието на Християн Облаков - изследовател на архитектурната история на Варна, автор и екскурзовод във видео рубриката „Разходки в миналото“.

Град Варна се посещава още от края на XIX век, когато през 1879 г. са изградени първите морски бани от дърво върху железни релси. Началото на модерното курортно развитие е поставено при управлението на кмета Михаил Колони, който има визията Варна да се превърне в лятна столица на България.

На 10 юни 1921 г. тричленна комисия с председател Йордан Пекарев провъзгласява Варна за „специален и свободен курортен град“. През 20-те и 30-те години на XX век градът се утвърждава като най-престижния морски курорт в страната, а през 1926 г. са изградени нови морски бани.

В периода 1926-1939 г. Варна се развива като единствения международен курорт в България. Рекламни брошури и материали на различни езици популяризират града като център на морелечението и модерния туризъм.

Постепенно медиите в България и по света започват да наричат Варна „перлата на Черно море, на която по право могат да конкурират много малко градове, в които има съчетани по такъв чуден начин античността с модерното“.

Днес Варна остава символ на съчетанието между история, култура, море и минерална вода - място, което съхранява и развива своята идентичност като водеща туристическа дестинация в България.