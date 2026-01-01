Най-малко 30 деца, повечето от които британски граждани, са били заченати с грешни донори на сперматозоиди или яйцеклетки при процедури по инвитро оплождане в Северен Кипър. Това разкри разследване на BBC.

Случаите са свързани с клиники за асистирана репродукция в северната част на острова, която е под контрола на непризнатата международно Турска република Северен Кипър. След разкритията местните власти са започнали проверка на клиника, за която са постъпили оплаквания.

Според BBC половината от идентифицираните около 30 случая са свързани с клиниката Dogus IVF Centre.

Една от засегнатите майки, представена от BBC като Рейчъл, разказва, че едва наскоро е разбрала, че при процедурата е използван сперматозоид от различен донор от избрания от нея.

ДНК тестове разкриват несъответствия

Разследването започва след като няколко британски семейства изразяват съмнения относно биологичния произход на децата си.

В един от случаите британска двойка – Лора и Бет – използвала инвитро процедури в клиника в Северен Кипър за зачеването на двете си деца. Жените избрали един и същ донор на сперматозоиди, за да могат децата им да бъдат биологично свързани.

След раждането на второто дете обаче те започнали да се съмняват, че избраният донор действително е бил използван.

ДНК тестове показали, че нито едно от двете деца не е генетично свързано с избрания донор. Допълнителни изследвания показали и че двете деца не са биологични братя и сестри по бащина линия.

Семейството заявява, че е получило противоречиви обяснения от клиниката относно това кой е отговарял за поръчването на донорския материал.

Съмнения и при донори на яйцеклетки

Разследването установява и случаи, при които семейства твърдят, че са получили яйцеклетки от различни от избраните от тях донори.

В един от случаите жена твърди, че клиниката ѝ е предоставила профили на потенциални донори, включително информация за външния им вид, произход и други характеристики. По-късно ДНК тест показал несъответствие с избрания донор.

Лекар, свързан с клиниките, отхвърля обвиненията и поставя под въпрос резултатите от някои от ДНК тестовете. По думите ѝ изборът на донор на яйцеклетки в определени случаи е бил отговорност на самата клиника.

Специалисти по репродуктивна медицина, цитирани от BBC, посочват, че грешки при използването на донорски материал са изключително редки. Повтарянето на подобни случаи може да постави въпроси за възможна небрежност или други нарушения.

Започна официално разследване

След публикацията на BBC местните власти в Северен Кипър обявиха, че започват разследване.

Министърът на здравеопазването Хакан Динчюрек заяви, че сигналите са взети насериозно и че вече е извършена проверка в съответния център.

По думите му случаите, за които се твърди, че са свързани с нарушения, датират от 2016 г. и ще бъдат разглеждани съобразно законодателството, действало по това време. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени, а при установяване на нарушения могат да последват административни или съдебни действия.

Защо Северен Кипър е популярна дестинация за инвитро процедури

Северната част на Кипър се превърна в популярна дестинация за чужденци, търсещи лечение на безплодие. Сред пациентите има значителен брой британски граждани.

Клиниките привличат пациенти с по-ниски цени, голям избор от донори и възможност за извършване на процедури, които са ограничени или забранени в някои европейски държави.

В същото време регулацията се различава съществено от тази във Великобритания. В Северен Кипър няма независим регулатор на фертилитетните клиники, аналогичен на британския Human Fertilisation and Embryology Authority.

За засегнатите семейства последствията са не само медицински, но и емоционални. Родителите са изправени пред сложни въпроси, свързани с генетичния произход, медицинската история и идентичността на децата им.