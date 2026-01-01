Първият в България паметник на германския поет, писател и драматург Фридрих Шилер бе открит днес в Свети Влас. Барелефът е поставен на Марина „Диневи“ в „Алеята на народите“, съобщиха инициаторите от фондация „Българска памет – братя Диневи“.

На церемонията присъстваха посланикът на Федералната република Германия в България Ирене Мария Планк, съпредседателите на фондацията Динко и Йордан Диневи, бившите министри Соломон Паси и Гергана Паси, общински съветници, гости и туристи на Свети Влас. Сред гостите бе и авторът на барелефа – скулпторът Петко Йорданов, директор на Художествената галерия в Ямбол.

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Ирене Мария Планк благодари на инициаторите за създаването и поставянето на барелефа. Тя представи основни моменти от биографията на Шилер и подчерта актуалността на неговите идеи и днес.

Инициаторите определят поставянето на барелефа като знак на почит към творчеството на Шилер и към неговите идеи за братство и разбирателство между народите, намерили израз в „Ода на радостта“.

„Искахме да изразим почит пред Шилер и неговите идеи, залегнали в химна на Европейския съюз „Ода на радостта“, за братство и разбирателство между народите. Затова поставихме барелефа му в Алеята на народите, начело с нашите герои Ботев и Левски и редом до образите на национални герои на други държави“, каза Йордан Динев, съпредседател на фондация „Българска памет – братя Диневи“.

Фридрих Шилер е сред значимите представители на европейската литература и култура. Сред най-популярните му произведения е „Ода на радостта“, написана през 1785 г.

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Творбата придобива световна известност и чрез музиката на Лудвиг ван Бетовен в Деветата симфония. Мелодията от произведението е избрана за европейски химн от Съвета на Европа през 1972 г., а през 1985 г. е приета и от Европейската общност. От 1993 г. „Одата на радостта“ е официалният химн на Европейския съюз.

Барелефът на Шилер е най-новото попълнение в „Алеята на народите“, която представя личности, свързани с историята и културата на различни държави. Сред тях са Васил Левски, Христо Ботев, Шандор Петьофи, руският адмирал Фьодор Ушаков, британският адмирал Хорацио Нелсън, френският маршал Филип дьо Клерк, американският журналист Джанюариъс Макгахън, италианският държавник и революционер Джузепе Гарибалди, полският поет Адам Мицкевич, грузинският княз Алексей Церетели, казахстанският философ Абай и японският самурай Сейго Ямадзава.

В момента в амфитеатъра „Арена Диневи“ се изгражда и „Алея на сценичната слава“, където се поставят бронзови барелефи на известни български сценични артисти.