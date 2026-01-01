Американски изтребител F-16 се разби край авиобазата „Шпангдалем“ в западната част на Германия, като пилотът успя да се катапултира преди падането на машината и е откаран за медицинска помощ. Инцидентът е станал във вторник следобед, около 14:30 часа местно време, съобщиха американските военни, предава Vesti.bg.

Самолетът е бил на въоръжение в 52-ро крило на ВВС на САЩ, базирано в „Шпангдалем“. Машината е паднала на голф игрището на базата, разположено под трасето за заход към една от пистите. По предварителни данни полетът е бил тренировъчен, а изтребителят е бил в близост до пистата при инцидента, предава „Ройтерс“.

След катастрофата над района се е издигнал гъст черен дим, а към мястото са били изпратени пожарни, медицински и други аварийни екипи. Местни жители са съобщили, че са видели самолета да губи бързо височина, след което последвал взрив и голям стълб дим. Германските служби също са били мобилизирани заради инцидента, съобщава „Ню Йорк Поуст“.

F-16 fighter jet crashes near US and NATO airbase in Germany https://t.co/JA4VnjVPmA https://t.co/PAwvXUsOSy — New York Post (@nypost) September 22, 2026

Пилотът е успял да катапултира, но е получил наранявания и е бил откаран в болница. Няма данни за други пострадали. Причината за катастрофата все още не е установена и се разследва от американските военни власти. По предварителна информация падането на самолета може да е причинено от сблъсък с птица.

„Шпангдалем“ е една от ключовите американски военни бази в Европа. Там е разположено 52-ро крило, включително 480-а изтребителна ескадрила, която оперира с F-16 и изпълнява задачи в подкрепа на операциите на ВВС на САЩ и НАТО. В базата работят около 5000 военнослужещи и цивилни служители, а американското военно присъствие в района датира от 50-те години на миналия век.

Катастрофата в Германия се случва само дни след друг инцидент с американски F-16 в САЩ. На 17 септември изтребител се разби по време на тренировъчен полет в северната част на Мичиган, като и тогава пилотът успя да се катапултира.