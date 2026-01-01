"Възраждане" издига лидера си Костадин Костадинов и евродепутата Петър Волгин като кандидати за президент и вицепрезидент. Имената бяха обявени пред симпатизанти и журналисти във Велико Търново.

Кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане” посети "Царевец", за да поднесе венец по случай 118 години от обявяването на Независимостта на България.

"Радвам се, че точно днес, сме точно тук. Символ на нашата история от средновековието", каза Костадинов. По думите му България е "специална страна".

"Петър Волгин е човек, който показа в ЕП, че няма теми табу, няма червени линии, велики сили и лидери, кохтао трябва да бъде защитаван българския интерес", каза Костадинов и уточни, че Волгин не е партиен член.

"Целта е една - да спечелим тези избори", каза Костадинов.

Малко по-късно днес в София "Възраждане" се регистрира в ЦИК за президентските избори.

Припомняме, че в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК на официалната си фейсбук страница.

Кандидатските листи са:

✔️Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

✔️Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

✔️Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

✔️Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

✔️Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

✔️Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

✔️Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

✔️Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

✔️Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

✔️Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

✔️Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

✔️Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

✔️Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

✔️Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

✔️Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

✔️Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент

✔️Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

✔️Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

✔️Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

✔️Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент

✔️Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент

✔️Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент

✔️Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент

✔️Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент

Според хронограмата, приета от ЦИК, до 22 септември е срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.