Във вторник облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17° и 22°, за София – около 17°.

Над планините ще има значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и върхове и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, а в следобедните часове вятърът ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.