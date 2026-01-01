Сигурността, дезинформацията и изкуственият интелект, както и войните в Украйна и Близкия изток, са сред водещите теми в разговорите между световните лидери в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Президентът на Южна Корея И Дже-Мьон проведе 30-минутна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата обсъдиха ядрените подводници, прехвърлянето на оперативния контрол във военно време от САЩ към Южна Корея, както и ситуацията около Северна Корея, съобщи съветникът по националната сигурност на Южна Корея Уи Сон-лак.

Тръмп вече проведе редица двустранни срещи в кулоарите на Общото събрание, сред които с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Анди Бърнам и френския президент Еманюел Макрон.

Великобритания създава звено срещу дезинформацията

Британският премиер Анди Бърнам обяви пред Общото събрание на ООН създаването на ново звено за борба с руската информационна война.

Новият Национален център за информационна защита ще се бори с онлайн дезинформацията и дийпфейковете, които според британското правителство могат да навредят на интересите на страната. Звеното първоначално ще бъде ръководено от канцеларията на премиера и правителството и ще работи съвместно с разузнавателните служби, полицията, държавните институции и компаниите за социални медии.

Бърнам заяви, че Великобритания и съюзниците ѝ са били подложени на „атака в индустриален мащаб“ от враждебни държави, включително Русия.

По думите му руските структури са използвали ботове, фалшиви сайтове и подправени публикации, както и са се опитвали да засилват разпространението на крайни политически послания. Той посочи и твърденията за опити за намеса в британските избори през 2019 г.

Бърнам предупреди, че младите хора, които нито работят, нито учат или се обучават, както и хората, засегнати от високите разходи за живот, могат да бъдат по-уязвими към дезинформация.

Лондон и Вашингтон работят по сигурността на критичната инфраструктура

Великобритания и САЩ работят и по партньорство за използването на изкуствен интелект за защита на критичната инфраструктура от кибератаки.

„ИИ ще бъде жизненоважен инструмент, който ще ни помага да запазим сигурността си“, заяви британският премиер.

Бърнам обяви още, че по време на британското председателство на Г-20 през 2027 г. ще настоява за разработването на международни стандарти за сигурност на изкуствения интелект.

Позицията му се различава от тази на Доналд Тръмп. В речта си пред Общото събрание американският президент отхвърли идеята за глобално регулиране на изкуствения интелект и предупреди срещу опитите за създаване на „глобалистки проект“ в тази област.

Гутериш: Времето за решение с две държави изтича

В центъра на разговорите в Ню Йорк остава и конфликтът между Израел и палестинците.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че перспективата за решение с две държави е под заплаха заради продължаващото разширяване на израелските селища и ситуацията в окупираните палестински територии. Той заяви, че международната подкрепа за решението с две държави трябва да премине от думи към действия.

Гутериш изрази особена загриженост за плановете за заселване в района E1 на окупирания Западен бряг. По думите му реализирането им би нанесло тежък удар върху перспективата за създаване на териториално свързана и жизнеспособна палестинска държава.

“The greatest power is not the power to dominate.



It is the power to build a future that works for everyone.”



At #UNGA, @antonioguterres stresses our shared future depends on whether humanity can govern power wisely.https://t.co/OVqSQcJLdj pic.twitter.com/FT7BuxiBBo — United Nations (@UN) September 22, 2026

По отношение на Газа той призова за пълното прилагане на мирния план на Тръмп и подчерта, че Газа и Западният бряг трябва да останат политически, икономически и териториално свързани под управлението на едно легитимно палестинско правителство.

Според Гутериш единственият надежден път към траен мир между израелци и палестинци остава решението с две държави, основано на границите отпреди 1967 г., международното право и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Израел реагира на критиките на Макрон

Израел реагира остро на изказването на френския президент Еманюел Макрон пред Общото събрание на ООН. Макрон разкритикува действията на Израел на Западния бряг и изрази съжаление за хуманитарната ситуация в Газа.

От канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху определиха думите на Макрон като „гротескно абсурдни“. В изявлението си тя посочи нападения, извършени от палестински въоръжени лица, и защити действията на Израел.

В същото време ООН съобщава за увеличаване на насилието от страна на израелски заселници срещу палестинци и тяхна собственост на Западния бряг.

Макрон от своя страна заяви, че решението с две държави е необходимо за сигурността както на Израел, така и на палестинците.

На фона на тези позиции Общото събрание на ООН остава сцена на интензивни дипломатически разговори, в които войните, международната сигурност, дезинформацията и развитието на изкуствения интелект се преплитат с дебатите за бъдещето на международния ред.