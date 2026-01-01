Изсякоха чужда гора за 7000 евро с „удостоверение за наследници“ във Врачанско, съобщиха от полицията.

В хода на проверка е установено, че кметството в село Крапец издало „удостоверение за наследници“ без знанието и съгласието на реалните наследниците на горска площ в размер повече от 13 декара.

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На базата на издадения документ, длъжностно лице в кметството на село Руска Бела, без да се увери в самоличността на наследника, издало пълномощно за изсичане на горската площ и добиване от нея на 99 кубически метра дърва за огрев.

Деянието е извършено без знанието и съгласието на реалните наследници на гората. Нанесената щета е за 7000 евро. Материалите по разследването са изпратени в Районна прокуратура-Враца с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление.