Мъжът, изхвърлил баща си от кола в движение, бил наркозависим, научи NOVA от свои източници. По неофициална информация по-възрастният мъж се е опитвал да социализира сина си в болницата в Раднево, където се лекувал. Припомняме, че в сряда след катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора загинаха трима души – майка и дъщеря и 40-годишният мъж, за който се твърди, че е предизвикал инцидента.

Син изхвърлил баща си от колата, преди да се забие челно в друга: Трима загинаха (ВИДЕО/СНИМКИ)

По разкази на свидетели синът е влачил родителя си близо 2 километра, след което увеличил скоростта, започнал да изпреварва коли и тирове и се блъснал челно в насрещно движещия се автомобил.

Участъкът е известен като „пътят на смъртта” заради многото пътни инциденти и жертви. В района е въведено ограничение на скоростта, като 11-километровият участък се преминава със засичане на средна скорост.

„Не мисля че е необходимо да има колчета на този пътен участък. Има камери за средна скорост. Преди години беше наистина много натоварен. След активното полицейско присъствие и камерите те намаляха. Има и мантинели, защото на пътя излизат доста животни, гледани от пастири”, разказа в ефира на „Здравей, България” комисар Павел Вълев. По думите му бащата вече е разпитан от полицията.

„Цяла Шипка скърби. Загиналите бяха прекрасни жени. Затова, моля ви, ако видите, че някой е употребил алкохол или наркотици и се качи зад волана, алармирайте”, допълни кметът на Шипка Веси Панайотова.