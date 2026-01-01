21-годишен водач е пострадал, след като се е блъснал с автомобила си в автобус с туристи на Подбалканския път в района на проход "Стражата". Движението от Пловдив към Калофер е временно преустановено, като има въведен обходен маршрут.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 17:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. По предварителни данни лек автомобил "Хюндай" се е ударил в автобуса поради отклонено внимание от страна на младия шофьор.

При произшествието е пострадал само 21-годишният младеж, който е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Няма информация за пострадали сред пътниците в автобуса.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни, потвърждават от полицията. Служители на Районното управление в Карлово са на място и работят за възможно най-бързото освобождаване на пътната лента.

Към момента преминаването на автомобили от Пловдив в посока Калофер е невъзможно. Единственият обходен маршрут е откъм Казанлък, като преминава през Павел баня, Турия и Брезово.