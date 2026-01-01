Клон е паднал в близост до сградата на Община Варна на улица "Марин Дринов", съобщи Сабина Каназирева, живееща в района.

Тя е минавала по тротоара с малкия си син и детската количка, когато внезапно с огромен трясък на тротоара отсреща се стоварва клон, предава БНР.

Той пада върху паркирана кола, в която е имало шофьор, за радост няма пострадали.

Ако това се беше случило секунди по-рано, можеше да стане нещо ужасно, прогнозира Каназирева. Тя определи ситуацията като "въпрос на късмет" и апелира институциите да вземат необходимите мерки.

Всички дървета да бъдат проверени, а опасните клони - премахнати, категорична е Каназирева.