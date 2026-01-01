Нов метод за сканиране, съчетаващ оптична диагностика с изкуствен интелект, позволява ранно откриване на базално-клетъчен карцином още преди появата на видими промени по кожата, съобщи „Нюз Медикал". Изследователи от Университета „Фридрих-Александър" Ерланген-Нюрнберг (FAU) са разработили подход, включващ систематичен скрининг на лицата на пациенти с висок риск от развитие на рак на кожата, използвайки линейно-полева конфокална оптична кохерентна томография (LC-OCT).

Базално-клетъчният карцином е най-често срещаният вид рак на кожата в световен мащаб и се разпространява локално, унищожавайки кожата в близост. „Ранното откриване на базално-клетъчния карцином позволява по-малко инвазивни възможности за лечение", твърди д-р Мориц Ронике от Клиниката по дерматология при Университетската болница Ерланген. „В някои случаи е необходим само крем."

Методът LC-OCT съчетава оптична кохерентна томография, която показва дебелината и обхвата на тумора, с конфокална микроскопия за ясни изображения на клетъчно ниво. Това предоставя триизмерни изображения на кожата в реално време с микрометрова разделителна способност. Изкуственият интелект допълнително анализира данните, предоставяйки в реално време цветно кодирана стойност за вероятността от наличие на карцином, което помага на лекаря да разпознава подозрителните зони с един поглед. Окончателната диагноза обаче все още се поставя от лекаря.

Новият подход, наречен „SUBSCANS", би могъл да позволи на пациентите с висок риск да получат диагноза още по-рано, което може да доведе до по-широко използване на кремове и да избегне необходимостта от операция. В момента обаче методът не се предлага рутинно, тъй като липсват достатъчно данни за неговата чувствителност и все още е твърде времеемък.