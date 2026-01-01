С настъпването на есента родителите отново си задават въпроса кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипна ваксина на децата и какво трябва да знаят за имунизацията срещу варицела. Междувременно изискването на някои детски заведения за лична здравно-профилактична карта продължава да създава затруднения и хаос пред лекарските кабинети.

DarikNews.bg се свърза с общопрактикуващия лекар д-р Мирослав Спасов, за да разясни кога е подходящо да се поставят ваксините, какво трябва да знаят родителите за тях и какво се случва със здравните документи на децата.

Противогрипната ваксина: Кога е най-подходящият момент?

„Най-добре поставената ваксина е навреме поставената ваксина“, заяви д-р Спасов. По думите му не е необходимо родителите да изчакват началото на грипната епидемия, за да потърсят имунизация за децата си.

Лекарят уточни, че ваксината може да бъде поставена, след като бъде доставена до медицинските кабинети и аптеките, при условие, че детето е здраво. Целта е имунитетът да се изгради преди активния грипен сезон.

"Ако ваксините бъдат доставени до края на този месец, до началото на декември, даже до средата на декември съвсем спокойно могат да бъдат приложени, така че, когато дойде грипният сезон януари-февруари месец, вече да се изгради имунитет и да не боледуват децата", обясни той.

Д-р Спасов коментира и възможните реакции след ваксинация. "Със сигурност на никого няма да му поникнат рога, ако се имунизира срещу грип", каза той с усмивка. Сред реакциите могат да бъдат зачервяване, болка и затопляне на мястото на убождането. Възможни са също температура, отпадналост и болки в ставите, които според него обикновено отшумяват в рамките на няколко дни.

Той посочи, че при необичайни реакции родителите трябва да се свържат с лекаря, поставил ваксината, за да бъдат преценени необходимите действия.

Какво представлява назалната противогрипна ваксина за деца?

Сред възможностите за предпазване от грип при децата е и назалната ваксина. „Най-голямото предимство е, че никой няма да бъде набоден“, коментира с усмивка д-р Спасов.

Той уточни, че правилното приложение е от съществено значение за ефекта на ваксината. По думите му тя трябва да бъде поставена от човек с необходимия опит, като се спазва правилната позиция на главата на детето.

Ваксината срещу варицела: Защо лекарят съветва родителите да не чакат заразяване

Ваксината срещу варицела също беше сред темите, които DarikNews.bg обсъди с д-р Спасов. "Преболедувалите вече имат доживотен имунитет, не могат да боледуват повече от варицела. Могат да боледуват от варицела зостер вирус като възрастни. А иначе, ако не са имали контакт с вируса, по-добре да се пазят", обясни лекарят.

Той допълни, че за децата, родени преди 1 януари 2025 г., имунизацията не е част от задължителния имунизационен календар, но препоръчва родителите да обмислят поставянето ѝ.

По думите му ваксината може да се приложи от минимална възраст 9 месеца, като се поставят две дози с интервал от най-малко 30 дни. Лекарят подчерта, че е важно да се спазва схемата за постигане на защита.

Д-р Спасов изрази притеснение от практиката родителите умишлено да събират децата си, за да се заразят с варицела и да преболедуват в ранна възраст. „Жалко е само, че майките продължават да си правят така наречените „варицелени партита“, когато нарочно събират децата, за да се заразят“, коментира той.

Лекарят обърна внимание и на факта, че вирусът остава в организма след преболедуване и по-късно може да се активира под формата на херпес зостер.

„На преболедували не се прави ваксина. Тя е ефективна при тези, които не са имали контакт с варицела-зостер вируса“, уточни д-р Спасов. Той допълни, че родителите могат да се консултират с личния лекар относно подходящия подход за детето си.

Електронните здравни карти и изискванията на детските заведения

Друг акцент в разговора бяха случаите, в които детски заведения продължават да изискват от родителите хартиени здравно-профилактични карти. Лекарят обясни, че няма никакво значение дали учебното заведение е частно или държавно, нормативният акт е еднакво валиден за всички частни и държавни учебни заведения.

„Терминът „лична здравно-профилактична карта“ вече не съществува“, заяви д-р Спасов.

Той обясни, че профилактичните прегледи на децата се отразяват от общопрактикуващия лекар или педиатъра в електронен вид, а информацията се въвежда в Националната здравноинформационна система. По думите му здравните специалисти в детските заведения следва да работят с тези електронни данни.

Лекарят посочи, че на практика все още има затруднения. По думите му част от частните детски градини твърдят, че изискванията не се отнасят за тях, а в някои държавни заведения продължава да се използва хартиеният документооборот.

Според лекаря е важно родителите да проверяват дали профилактичните прегледи са отразени и да спазват необходимата им периодичност. Той уточни, че за децата до 1-годишна възраст прегледите са ежемесечни, от 1 до 2 години – на всеки три месеца, от 2 до 7 години – на всеки шест месеца, а за учениците от 7 до 18 години – веднъж годишно.

Д-р Спасов подчерта, че електронното отразяване на прегледа е отговорност на медицинския специалист, а родителите трябва да съдействат за провеждането на профилактиката и да следят здравния статус на децата си.

Той допълни, че профилактичните прегледи имат значение не само за административните изисквания при постъпване в детско заведение, но и за ранното установяване на здравословни проблеми.

„Здравето е въпрос на лична отговорност. А пък ние, лекарите, не изпълняваме полицейски функции“, заяви д-р Спасов. Според него преминаването към електронни документи трябва да улесни както медицинските специалисти, така и родителите, вместо да създава допълнителна административна тежест.