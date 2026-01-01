Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите (НАП) с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с председателя на парламентарна група Делян Пеевски.

Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски, публикувани на официалния сайт на политическата формация. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това.

От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стойност около 5 млн. евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като „дружество-касичка“.

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В сигнала си Демерджиев иска НАП да установи действителния размер на плащанията за самолетни полети и други свързани разходи, както и периода, през който са извършени.

Сред поставените за проверка въпроси са още:

какъв е източникът и произходът на средствата;

какви доходи са декларирани за съответните данъчни периоди;

има ли съответствие между декларираните доходи, имуществото и направените разходи;

дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане;

дали разходите са извършени лично или са били заплатени от трето лице.

Целта е да се установи действителният размер на плащанията за полетите и произходът на средствата, както и да се направи съпоставка между разходите, имущественото състояние и декларираните доходи.

По-рано МВР съобщи, че събраните данни за полетите ще бъдат предоставени на прокуратурата за преценка за последващи действия. Пеевски отхвърли твърденията на Демерджиев и заяви, че ще сезира прокуратурата.