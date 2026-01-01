Столична община организира излъчване на голям екран на състезанията на българския пилот Никола Цолов във Формула 2 на 25 и 26 септември, съобщиха от общинската администрация.

Екранът ще бъде разположен на площадното пространство при паметника на Васил Левски, до ул. „Московска“, а входът ще бъде свободен.

Никола Цолов завърши на трето място в Гран при на Белгия във Формула 2

Първото състезание ще бъде излъчено на 25 септември, петък, от 12:15 часа, а второто – на 26 септември, събота, от 9:00 часа.

Цолов пристига в Баку като лидер в генералното класиране във Формула 2 с аванс от седем точки и ще продължи битката си за титлата. Кръгът във Формула 2 в Баку ще бъде по-различен от останалите през сезона, като програмата е разширена с допълнителни сесии и още едно състезание. Това дава на пилотите допълнителна възможност да спечелят точки, посочват от Столичната община.

От Общината канят софиянци и гостите на града да се присъединят към излъчванията и да подкрепят българския пилот.

Никола Цолов триумфира по безапелационен начин във Формула 2

Лидерът в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов от Кампос Рейсинг завърши на последното 18-о място в състезанието на пистата „Мадринг“ в Мадрид, но успя да запази преднината си в генералното класиране при пилотите, след като най-сериозният му конкурент - бразилецът Рафаел Камара от Инвикта Рейсинг, бе наказан с десет секунди. В генералното класиране Никола Цолов остава със 177 точки, а Рафаел Камара има 170. Трети е италианецът Габриеле Мини от MP Motorsport със 153, припомня БТА.