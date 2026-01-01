Българският моторен спорт записа една от най-славните си страници, след като Никола Цолов триумфира по безапелационен начин в откриващото основно състезание за сезона във Формула 2, предава Gong.bg.

На пистата Албърт Парк в Мелбърн „Българският лъв“ демонстрира класа, хладнокръвие и тактическа зрялост, за да грабне първата си победа в тази категория. Пилотът на Campos Racing контролираше събитията на трасето и не остави съмнение, че през тази година ще бъде основен фактор в битката за титлата.

Началото на надпреварата бе белязано от слаб старт на Дино Беганович, който позволи на Стенсхорн и Дън да поведат колоната, докато Цолов се движеше трети. Още във втората обиколка обаче инцидент между двамата лидери доведе до излизане на колата за сигурност. При рестарта в петия кръг българинът веднага пое инициативата и поведе пред Бортолето и Беганович. В 9-ата обиколка Цолов и основните му конкуренти преминаха през бокса за задължителна смяна на гуми, като нашето момче излезе пред прекия си съперник Камара, докато Беганович загуби ценно време зад Ван Хьопен и Гьоте.

Драмата настъпи в по-късен етап, когато Беганович, който преследваше Цолов за лидерството, получи повреда и спря на пистата, което предизвика виртуална, а след това и реална кола за сигурност. В този момент Нико Вароне се оказа начело заради алтернативна стратегия, но след последните спирания в бокса Цолов се намираше непосредствено зад него. При последния рестарт в 21-вата обиколка българинът не губи време и атакува решително Вароне на трети завой, за да си върне лидерството. До края Никола натрупа аванс от над две секунди пред Камара и пресече финала като победител.

Зад него на подиума се качиха Габриел Камара и Ван Хьопен, а топ 10 допълниха Гьоте, Мията, Интрафувасак, Херта, Мини, Монтоя и Дюрксен. Това е първа победа за Никола Цолов във Формула 2, постигната по напълно доминиращ начин за екипа на Campos Racing.