Никола Цолов направи страхотно спринтово състезание в Гран При на Абу Даби на пистата "Яс Марина". Българинът завърши на трето място, като по този начин за първи път се качи на подиума в своята трета надпревара във Формула 2.

Още в първите метри той изпревари Оливър Гьоте и Виктор Мартен, след като стартира от пета позиция заради наказание от стюардите. Във вчерашната квалификация Цолов остана девети.

Припомняме, че още в първия си старт във Формула 1 - спринтът в Катар, 18-годишният ни пилот можеше да застане на почетната стълбичка, но инцидент в края го лиши от това.

В челото Арвид Линдблад защити челната си позиция срещу Джошуа Дюрксен.

Утре от 11:15 часа е същинското състезание в Абу Даби, където Цолов ще стартира от 12-о място.