Големият талант на България в моторните спортове – Никола Цолов, съвсем скоро ще дебютира във Формула 2 след силния сезон в „3“. От отбора му Кампос обявиха, че сънародникът ни ще вземе участие в последните два кръга за сезон 2025, които ще се проведат в Катар и Абу Даби в края на този и началото на следващия месец.

За състезателните уикенди на „Лусайл“ и „Яс Марина“ Цолов ще заеме мястото на Пепе Марти. Испанецът се раздели с Кампос предсрочно, за да се фокусира върху подготовката си за своя дебют във Формула Е, който ще съвпадне с края на сезона във Формула 2.

Това решение на Марти освободи едното пилотско място в Кампос за финалните два кръга. От испанския тим са решили шанса предсточно да грабне Никола Цолов.

Надпреварите във Формула 3 и Формула 2 са доста различни, тъй като във Формула 2 има задължителни спирания в бокса и два различни типа гуми за сух асфалт всеки уикенд.

Това са неща, с които Никола Цолов все още не се е сблъсквал в своята професионална кариера, така че тези два уикенда в Катар и Абу Даби се очертават изключително полезни за българина.

В тях Никола Цолов ще си партнира с Арвид Линдблад, който е много вероятно догодина да се състезава във Формула 1 с Рейсинг Булс.