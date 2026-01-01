Спор за предимство прерасна в агресия на столичния бул. "Климент Охридски" в четвъртък сутрин. Това съобщават очевидци в публикация в социалните мрежи.

Мъж, нарушил правилата за движение, излиза от колата си с бухалка и започва да се бие, гласи описанието на видеото, разпространено във Фейсбук.

На клипа се вижда как други шофьори се намесват, за да спрат саморазправата.

София осъмна със снеговалеж, което доведе до усложнен трафик и напрежение сред шофьорите.

Заради усложнената зимна обстановка в София, от Пътна полиция-СДВР отправиха апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност.

И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия, съобщиха от СДВР.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС.