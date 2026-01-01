Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разпространи указания за действия на животновъдите при смърт на животно. От агенцията съобщиха, че указанията са във връзка със спряната работа на инсинераторите за изгаряне на животински трупове.

В тях е записано, че при смърт на животно стопанинът трябва незабавно да уведоми обслужващия ветеринарен лекар, кмета и най-близкия регистриран обект за унищожаване и при необходимост съответната Областна дирекция по безопасност на храните. До получаване на указания животното трябва да се съхранява отделно, без да се унищожават паспортът, ушната марка и други данни и документи, свързани със случая.

Не се допуска загробване и изгаряне на умрели животни, освен при изрична заповед от директора на ОДБХ. Те трябва да бъдат предадени по законния ред в регистриран обект за унищожаването им. В указанията е посочено още, че непредаването на умряло животно за обезвреждане води до санкции от контролните органи. Физическите лица подлежат на глоба от 511 до 1534 евро, а при повторно нарушение - до 2556 евро. Имуществената санкция за юридически лица и еднолични търговци е от 1534 до 2556 евро, а при повторно нарушение - до 5113 евро.

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов внесе вчера в прокуратурата сигнал за злоупотреба с обществена поръчка за инсинератори. Той каза, че още в първия си ден на поста е възложил на инспектората и на вътрешния одит пълна проверка на инсинераторите в България. По думите му се оказва, че средства от 45 млн. лева за три години са изразходени за половината от този период (18-19 месеца) и се нотифицира нов ресурс.

Трите национално представителни организации в секторите „Птицевъдство“ и „Свиневъдство“ - Съюзът на птицевъдите в България, Асоциацията на свиневъдите в България и Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, алармираха вчера за критична ситуация с обезвреждането на мъртви животни в страната в съобщение, получено в БТА.

Те посочват, че проблемът е възникнал на 9 март, когато на практика е преустановено приемането и обезвреждането на странични животински продукти и така животновъдните стопанства са поставени в затруднения да изпълняват своята дейност. На среща със служебния министър на земеделието и храните браншът е информирал за потенциалните рискове. Към момента обаче все още не е получена обратна информация за предприетите действия от страна на ресорното министерство и БАБХ, се посочва в съобщението.