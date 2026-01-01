Възможни са смущения в електрозахранването в населени места в общините Ловеч и Троян в периода от 16 до 22 март в часовия интервал от 8:00 до 16:30 ч. заради ремонтни дейности. Това съобщават от пресцентъра на Областната администрация в Ловеч, позовавайки се на уведомление на „Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад”.

Промяна в схемата на електрозахранване се налага заради ремонт на подстанция „Троян 1”, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Смущения на тока може да има в ловешкото село Лешница и в троянските села Орешак, Борима, Ломец, Добродан, Дълбок дол, Старо село, Голяма Желязна и Шипково, както и в промишлената зона и северната част на град Троян.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена в секция „Прекъсвания” на сайта на ЕРМ Запад.

През ноември също бяха извършвани ремонтни дейности в подстанция „Троян 1”.