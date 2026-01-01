Три и половина милиона години земетресения, срутвания и пропадания. Мощни земни стихии са оформили Родопите така, както ги виждаме днес. Под земята природните катаклизми са създали удивителни красоти, затворени под живописния планински безкрай. Някъде там, по горното поречие на Арда, е Ухловица - една от най-старите пещери в планината. Изходната точка е край шосето между смолянските села Смилян и Могилица. Противно на очакванията, обаче, входът е високо на склона, посочва NOVA.

Въпреки че е стръмна, пътеката нагоре е добре почистена и утъпкана. В последния участък е изградена здрава метална конструкция със 190 стъпала, които значително облекчават катеренето по скалите. Денивелацията е около 170 метра. Ако човек се движи спокойно, би могъл да преодолее това разстояние с тази височина за около 30-40 минути.Открита и проучена от чепеларския клуб "Студенец" още 60-те години на XX век, Ухловица е дълбока пропастна пещера на два етажа. От общо 460 метра подземен тунел, над 300 са благоустроени и осветени. 45 тона метални пътеки помагат, за да можем да се любуваме на тази красота по безопасен начин.

Почти веднага след входа се слиза стръмно надолу. Има много прилепи. Човек трябва да се загледа по сводовете, за да ги види как незабележимо висят, струпани на големи групи. Още с първите стъпки по дължината на долния етаж оставаме буквално без дъх. Освен сталактитите, сталагмитите и сталактоните, Ухловица е известна най-вече с дендритите - онези причудливи кристални образувания, които назад във времето са превзели почти цялото подземно пространство. С камера или с фотоапарат човек трудно може да пресъздаде истинския мащаб на пещерата. Височината на един от скалните коридори е 43 метра, тоест колкото 15-етажна сграда.

„Черешката на тортата” в пещера Ухловица са така наречените синтрови езера. Подредени в хаотична каскада, в кристалните очи се отразява цялата прелест на подземните галерии. След продължителните зимни валежи в Родопите, сега езерата са пълни и магически красиви. Особено на фона на ослепително белия варовиков водопад. Хората могат да се насладят на рядък феномен. Всичките 7 синтрови езера са пълни – нещо, което хората в района не са виждали не от години, а от десетилетия.

Въпреки на пръв поглед сивия и скучен пейзаж в края на зимата, когато застанеш високо над Арда, гледката пленява сетивата. На метри от входа на пещерата, по пътеката към махала Ухловица, е изградена панорамна площадка, от която се разкрива впечатляваща родопска сцена. Безброй възвишения, пръснати от двете страни на Арда, прорязани от долината на реката и китни махали, накацали по стръмните склонове.