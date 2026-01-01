Десетки водачи бяха изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението.

В хода на операцията са проверени 288 моторни превозни средства и 409 лица. Установени са множество нарушения, сред които 48 случая на неизползване на обезопасителни колани и предпазни каски, 9 неправилни изпреварвания, 16 технически неизправни превозни средства, 4 нерегистрирани МПС и двама неправоспособни водачи.

Полицейските служители са установили и двама водачи с неистински чуждестранни свидетелства за управление на МПС. На четири превозни средства е забранено да продължат движението си.

В резултат на проверките са съставени 18 акта, издадени са 167 фиша и са връчени 39 електронни фиша.

ГДНП напомня, че за непоставен обезопасителен колан се отнемат 10 контролни точки. Същият брой точки се отнемат и за неправилно изпреварване, а когато е създадена опасност за движението – 13 контролни точки.