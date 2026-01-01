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Две момичета са тежко ранени при нападение в гимназия в Бавария в Южна Германия, а нападателят, който е 16-годишен, е задържан, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Баварската полиция не съобщи подробности за това какво точно се е случило в гимназия "Велфен" в град Шонгау. Тя не разкри подробности и за оръжието, което е използвал нападателят, но германски медии съобщиха, че става дума за атака с нож, отбелязва Франс прес.

Град Шонгау е с население от 12 000 души и се намира югозападно от Мюнхен, посочва АП.

Алексей Маргоевски/БТА
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