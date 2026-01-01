Две момичета са тежко ранени при нападение в гимназия в Бавария в Южна Германия, а нападателят, който е 16-годишен, е задържан, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.
BREAKING: 4 injured, 2 seriously, after a school stabbing in Schongau, Germany; 16 year old suspect arrested. pic.twitter.com/DyO7DCXSl3— Scope Report (@ScopeReport_) July 8, 2026
Баварската полиция не съобщи подробности за това какво точно се е случило в гимназия "Велфен" в град Шонгау. Тя не разкри подробности и за оръжието, което е използвал нападателят, но германски медии съобщиха, че става дума за атака с нож, отбелязва Франс прес.
Mehrere Opfer sollen Stichverletzungen erlitten haben. Unter den zwei Schwerverletzten sollen laut den Beamten zwei Mädchen sein. https://t.co/YexepRajk8 pic.twitter.com/j4zvlCZZOo— NIUS (@niusde_) July 8, 2026
Град Шонгау е с население от 12 000 души и се намира югозападно от Мюнхен, посочва АП.