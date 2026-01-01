Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски.

МС

Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.

Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата.

По-рано днес премиерът Румен Радев, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, каза, че България ще продължи да подкрепя Украйна, но само в рамките на финансовите си възможности и без това да бъде за сметка на социалните разходи. На срещата в Анкара той подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбрана, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследения бюджетен дефицит.

„Днешната среща на върха в Анкара се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса“, каза премиерът Румен Радев.

На 19 юни Радев и Зеленски отново имаха среща в Брюксел. „Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво“, написа в Екс Зеленски.

Зеленски и Румен Радев обсъдиха енергийна сигурност и сътрудничество в Брюксел

„Отделно засегнахме въпроса за подготовката на консултации между Украйна и България за изготвянето на съвместни проекти. Предложих на България да започнем работа по специално споразумение“ за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати, написа още украинският президент.

Припомняме, че двамата имаха среща през юли 2023 по време на посещението на Зеленски у нас, когато Румен Радев бе президент на страната. "Аз не приемам изпращането на боеприпаси от резервите на нашите страни. Отбранителните способности на България не бива да отслабват, защото средата за сигурност е достатъчно тревожна и в нашия регион, заяви тогава Радев към украинската делегация, водена от Зеленски.

Радев към Зеленски: Не приемам предоставянето на боеприпаси от резервите на България

"Недай си боже някоя трагедия да стане и вие да сте на моето място. И ако не ви помагат с оръжие хора, които имат общи ценности, какво ще правите тогава? Ще кажете: "Путин, взимай български територии?”. Не, вие като президент няма да допуснете компромис със сувереността си", каза Зеленски. "Вие няма да допуснете компромис, сигурен съм", заяви той тогава.

Зеленски към Радев: Това не е конфликт, това е война

Анкара ще бъде домакин на 36-ата среща на върха на НАТО, която ще събере в турската столица държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти.

Двудневната среща ще се проведе в президентския комплекс „Бештепе“ и ще бъде втората среща на върха на НАТО, организирана от Турция след форума в Истанбул през 2004 г.

Турските власти определят организацията на форума като една от най-мащабните международни операции, провеждани в страната през последните години. За сигурността ще се грижат общо близо 57 000 служители – над 48 800 полицаи, повече от 7400 жандармеристи и близо 640 специалисти по киберсигурност. Засилени мерки са въведени във въздушното пространство, по основните пътни артерии и около стратегически обекти в Анкара.