Останките на пет новородени бебета са открити в апартамент в югоизточна Франция, а прокуратурата е започнала разследване за убийство на малолетни, съобщава AFP (АФП), като се позовава на прокуратурата в Оранж.

По данни на разследването именно партньорът на 32-годишната жена е направил зловещото откритие. Той се усъмнил, след като за пореден път разбрал твърде късно, че тя е бременна. На 26 юли жената родила здраво дете у дома, преди да бъде транспортирана в болница.

След раждането мъжът претърсил жилището в историческия център на град Оранж и открил това, което му заприличало на човешки останки. Той уведомил болницата, откъдето бил подаден сигнал до прокуратурата. При последвалия полицейски обиск били открити кости и разложени останки, които според съдебен лекар най-вероятно принадлежат на пет новородени. Предстоят аутопсии и лабораторни изследвания.

32-годишната майка, която все още е хоспитализирана след раждането, засега не е разпитвана. Семейството има и две деца на осем и девет години.

Съседи описват семейството като спокойно и непривличащо внимание. „Бяха напълно обикновени хора“, казва пред AFP (АФП) съседът Флоран Жан. По думите му децата посещават местното начално училище, а родителите водели нормален начин на живот.

Според френските власти подобни случаи, макар и редки, често се свързват с тежки психични разстройства или с т.нар. отричане на бременността – състояние, при което жената не осъзнава или отрича, че е бременна, а близките ѝ също не забелязват признаците.

Един от най-известните подобни случаи във Франция е този на Доминик Котре, осъдена през 2015 г. на девет години затвор за убийството на осем свои новородени деца. Телата им бяха открити през 2010 г., заровени в двора на дома на родителите ѝ и в гаража на семейната къща.