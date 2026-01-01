Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред журналисти дали са за прокуратура ВиК дружествата у нас. "В момента съм поискал, включително справка за това какви договори са подписвани, искам да видим къде са изтичали парите, водата е ясно къде е изтичала, въпросът е сега и парите къде са изтичали. Има големи течове през ВиК холдинга, които са касаели и покупката на електричество. Прокурорска до прокурорска преписка - това ни очаква", каза той и изрази надежда прокуратурата да започне да работи.

„Нали не смятате, че ситуацията с Шумен и водопровода ще се размине без прокурорска преписка?”, запита той.

Шишков каза пред журналисти, че възлагат на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва Ловеч и Плевен.

"Старият е на 50 години, пошегувах се и казах, че е е набор на АМ „Хемус“", обясни той.

По отношение на магистралите, той заяви, че от магистралата Плевен - Ловеч, имаме първи и трети лот, а няма втори. По думите му има незаконно строителство на четвърти, няма нищо в пети и шести лот, а седми и осми има "само раздаване на пари". "Един човек ни убеждаваше колко много се строи, аз бях от излъганите", каза Шишков.

Шишков обяви началото на инициативата след заседанието на Министерския съвет миналата седмица. Вчера и днес той е на посещения във Варна, Добрич, Шумен и Плевен.