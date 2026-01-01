Бившият партньор на Хейдън Панетиър – украинският боксьор Владимир Кличко – проговори публично след смъртта на актрисата и обеща винаги да говори за нея с уважение пред 11-годишната им дъщеря Кая.
Звездата от сериалите „Герои“ и „Нашвил“ почина в неделя, само седмица преди да навърши 37 години. Аутопсията не е установила следи от травми, но официалната причина за смъртта все още не е обявена.
Кличко и Панетиър имат дъщеря Кая. През 2018 г., когато момичето е на три години, Панетиър предоставя основните родителски права на Кличко. По-късно Кая се премества в Украйна, където живее с баща си.
Във вторник Кличко публикува снимка на семейството от по-щастлив период и написа, че близките му преживяват „период на дълбок шок и скръб“.
„Съобщението за трагичната смърт на Хейдън ме натъжава дълбоко. Тя напусна този свят твърде рано. Хейдън, макар вече да не беше мой партньор, беше важна част от живота ми и майка на дъщеря ни Кая“, написа той.
Кличко подчерта, че Панетиър е изградила успешна кариера благодарение на таланта си, но едновременно с това е трябвало да се справя с тежките страни на развлекателната индустрия.
„Нищо няма да заличи времената, които споделихме, нито мястото, което тя заемаше в живота ни“, добави той.
Wladimir Klitschko breaks silence after death of ex Hayden Panettiere as boxer issues statementhttps://t.co/D7R2uvfjyC— GB News (@GBNEWS) August 18, 2026
Обръщайки се към дъщеря им, Кличко заяви:
„За дъщеря ни Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се уверя, че тя помни човека, който е била.“
Our family is going through a time of profound shock and grief.— Klitschko (@Klitschko) August 18, 2026
The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya.
She built… pic.twitter.com/etL169NOmB
Той изказа съболезнования на родителите, приятелите и почитателите на Панетиър и призова обществеността да уважава личното пространство на семейството.
„Млади и талантливи хора като Хейдън не бива да напускат този свят толкова скоро“, написа Кличко.
В края на посланието си той се обърна директно към бившата си партньор: „Спокойно, Хейдън. Пожелавам ти вечен мир.“
Любовната история на Панетиър и Кличко
Хейдън Панетиър и Владимир Кличко се запознават през 2009 г. След около две години връзка двамата се разделят през 2011 г., но възстановяват отношенията си две години по-късно.
Hayden Panettiere's ex-boyfriend is raising her only child, Kaya. https://t.co/TEPWtBSzQd— Men's Journal (@MensJournal) August 18, 2026
През октомври 2013 г. те се сгодяват, а през декември 2014 г. се ражда дъщеря им Кая.
През 2018 г. става ясно, че двойката отново се е разделила, но е запазила добри отношения.
Същата година Панетиър взема „трудното решение“ да предостави основните родителски права на Кличко. Дъщеря им се премества в Украйна при баща си.
Решението идва на фона на тежък период за актрисата, свързан с депресия, тревожност, алкохолна и наркотична зависимост. Панетиър по-късно говори открито за борбата си с тези проблеми и за опита си да се възстанови.
В интервю през май тя обяснява, че решението относно Кая не е било лесно.
„Това не беше решение, което взех лекомислено, нито пък беше решение, което исках да взема. Преживявах наистина труден период в живота си“, казва тя.
В подкаста „On Purpose“ с Джей Шети Панетиър разказва, че именно тя е потърсила помощ, защото вече не е можела да продължава по същия начин.
„Идеята, че някой би си помислил, че просто ще се откажа от детето си и ще съм съгласна с това, е сърцераздирателна. Не би могло да бъде по-далеч от истината“, заявява актрисата.
Тя описва периода като „ужасен цикъл“ от депресия, тревожност, алкохолна и наркотична зависимост.
Hayden Panettiere’s ex-fiancé Wladimir Klitschko laments actress’ death after obtaining custody of their daughter https://t.co/T7844zi0C7 pic.twitter.com/lwdudALnNc— New York Post (@nypost) August 18, 2026
За отношенията си с Кая Панетиър казва: „Обичам дъщеря си и съм толкова горда с младата жена, в която се превръща. Говоря с нея през цялото време и се чувствам толкова свързана с нея. Тя е като... мини-аз.“
Актрисата допълва, че след възстановяването си не е искала да откъсва дъщеря си от живота, който тя е изградила в Украйна.
„Чувствах, че би било несправедливо и егоистично от моя страна да се опитам да я измъкна от този живот, който тя си беше създала“, казва Панетиър.
Панетиър оставя успешна актьорска кариера
Хейдън Панетиър започва актьорската си кариера още като дете, като се появява в телевизионни сериали и сапунени опери.
По-широка популярност получава с ролята си във филма „Спомням си титаните“ с Дензъл Уошингтън, както и като гласа на Дот в анимацията „Животът на буболечката“.
Големият ѝ пробив идва с ролята на мажоретката Клеър Бенет в популярния сериал „Герои“. По-късно тя се превъплъщава в кънтри певицата Джулиет Барнс в „Нашвил“.
За ролята си в сериала Панетиър получава две номинации за „Златен глобус“. Музикалната ѝ кариера също се развива успешно, като нейни песни попадат в класацията Billboard Hot Country Songs.
Сред филмовите ѝ участия са „Bring It On: All or Nothing“, „Raising Helen“, „Scream 4“ и „Scream VI“, в който се завръща като Кърби Рийд.
Причината за смъртта все още не е установена
Официалната причина за смъртта на Панетиър все още не е обявена.
В апартамента, където актрисата е починала, е открит налоксон (Narcan) – медикамент, използван за противодействие при предозиране с опиоиди. Не е ясно дали той е бил използван при опит за спасяването ѝ.
Аудиозапис от обаждане на спешния телефон 911 показва, че при подаването на сигнала актрисата е била описана като получила сърдечен арест. В разговора е споменато и предполагаемо предозиране.
Шерифската служба на окръг Грийнвил съобщи, че аутопсията е приключила и по тялото на Панетиър не са открити следи от травми.
Допълнителни изследвания ще са необходими, за да бъде установена причината за смъртта. Главният заместник-съдебен лекар Шелтън Ингланд заяви пред Daily Mail, че на този етап е твърде рано да се правят заключения за евентуално предозиране.
Съсед на Панетиър разказва, че в неделя в комплекса Judson Mill Lofts е настъпила суматоха, след като актрисата е била открита в безсъзнание.
Мика Лий, който живее в същия комплекс, заявява пред WYFF, че е чул шум в коридора и информация за човек, който е колабирал.
„След това се говореше за сърдечен арест. Не мога да потвърдя нищо от това. Това е просто това, което съм чувал“, казва той.
Според данните от обаждането до 911 сигналът е подаден в 13:51 часа в неделя.
Панетиър и бившият ѝ приятел, агентът на недвижими имоти Брайън Хикерсън, са пътували от Лос Анджелис до Южна Каролина ден преди смъртта ѝ. Хикерсън е родом от Грийнвил, но не е ясно дали двамата са били в града, за да посетят негови близки.
„Невероятна светлина“
След смъртта на Панетиър семейството ѝ поиска уединение, докато преживява тежката загуба.
Баща ѝ Скип Панетиър заяви:
„С дълбока тъга споделяме трагичната кончина на нашата любима Хейдън.“
„Тя беше невероятна светлина и сила на природата, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха – и на милионите, които я гледаха на екрана.“
Той призова личното пространство на семейството да бъде уважавано, докато близките ѝ се опитват да се справят с „тази невъобразима загуба“.