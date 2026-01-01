Бившият партньор на Хейдън Панетиър – украинският боксьор Владимир Кличко – проговори публично след смъртта на актрисата и обеща винаги да говори за нея с уважение пред 11-годишната им дъщеря Кая.

Звездата от сериалите „Герои“ и „Нашвил“ почина в неделя, само седмица преди да навърши 37 години. Аутопсията не е установила следи от травми, но официалната причина за смъртта все още не е обявена.

Кличко и Панетиър имат дъщеря Кая. През 2018 г., когато момичето е на три години, Панетиър предоставя основните родителски права на Кличко. По-късно Кая се премества в Украйна, където живее с баща си.

Във вторник Кличко публикува снимка на семейството от по-щастлив период и написа, че близките му преживяват „период на дълбок шок и скръб“.

„Съобщението за трагичната смърт на Хейдън ме натъжава дълбоко. Тя напусна този свят твърде рано. Хейдън, макар вече да не беше мой партньор, беше важна част от живота ми и майка на дъщеря ни Кая“, написа той.

Кличко подчерта, че Панетиър е изградила успешна кариера благодарение на таланта си, но едновременно с това е трябвало да се справя с тежките страни на развлекателната индустрия.

„Нищо няма да заличи времената, които споделихме, нито мястото, което тя заемаше в живота ни“, добави той.

Обръщайки се към дъщеря им, Кличко заяви:

„За дъщеря ни Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се уверя, че тя помни човека, който е била.“

Той изказа съболезнования на родителите, приятелите и почитателите на Панетиър и призова обществеността да уважава личното пространство на семейството.

„Млади и талантливи хора като Хейдън не бива да напускат този свят толкова скоро“, написа Кличко.

В края на посланието си той се обърна директно към бившата си партньор: „Спокойно, Хейдън. Пожелавам ти вечен мир.“

Любовната история на Панетиър и Кличко

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко се запознават през 2009 г. След около две години връзка двамата се разделят през 2011 г., но възстановяват отношенията си две години по-късно.

През октомври 2013 г. те се сгодяват, а през декември 2014 г. се ражда дъщеря им Кая.

През 2018 г. става ясно, че двойката отново се е разделила, но е запазила добри отношения.

Същата година Панетиър взема „трудното решение“ да предостави основните родителски права на Кличко. Дъщеря им се премества в Украйна при баща си.

Решението идва на фона на тежък период за актрисата, свързан с депресия, тревожност, алкохолна и наркотична зависимост. Панетиър по-късно говори открито за борбата си с тези проблеми и за опита си да се възстанови.

В интервю през май тя обяснява, че решението относно Кая не е било лесно.

„Това не беше решение, което взех лекомислено, нито пък беше решение, което исках да взема. Преживявах наистина труден период в живота си“, казва тя.

В подкаста „On Purpose“ с Джей Шети Панетиър разказва, че именно тя е потърсила помощ, защото вече не е можела да продължава по същия начин.

„Идеята, че някой би си помислил, че просто ще се откажа от детето си и ще съм съгласна с това, е сърцераздирателна. Не би могло да бъде по-далеч от истината“, заявява актрисата.

Тя описва периода като „ужасен цикъл“ от депресия, тревожност, алкохолна и наркотична зависимост.

За отношенията си с Кая Панетиър казва: „Обичам дъщеря си и съм толкова горда с младата жена, в която се превръща. Говоря с нея през цялото време и се чувствам толкова свързана с нея. Тя е като... мини-аз.“

Актрисата допълва, че след възстановяването си не е искала да откъсва дъщеря си от живота, който тя е изградила в Украйна.

„Чувствах, че би било несправедливо и егоистично от моя страна да се опитам да я измъкна от този живот, който тя си беше създала“, казва Панетиър.

Панетиър оставя успешна актьорска кариера

Хейдън Панетиър започва актьорската си кариера още като дете, като се появява в телевизионни сериали и сапунени опери.

По-широка популярност получава с ролята си във филма „Спомням си титаните“ с Дензъл Уошингтън, както и като гласа на Дот в анимацията „Животът на буболечката“.

Големият ѝ пробив идва с ролята на мажоретката Клеър Бенет в популярния сериал „Герои“. По-късно тя се превъплъщава в кънтри певицата Джулиет Барнс в „Нашвил“.

За ролята си в сериала Панетиър получава две номинации за „Златен глобус“. Музикалната ѝ кариера също се развива успешно, като нейни песни попадат в класацията Billboard Hot Country Songs.

Сред филмовите ѝ участия са „Bring It On: All or Nothing“, „Raising Helen“, „Scream 4“ и „Scream VI“, в който се завръща като Кърби Рийд.

Причината за смъртта все още не е установена

Официалната причина за смъртта на Панетиър все още не е обявена.

В апартамента, където актрисата е починала, е открит налоксон (Narcan) – медикамент, използван за противодействие при предозиране с опиоиди. Не е ясно дали той е бил използван при опит за спасяването ѝ.

Аудиозапис от обаждане на спешния телефон 911 показва, че при подаването на сигнала актрисата е била описана като получила сърдечен арест. В разговора е споменато и предполагаемо предозиране.

Шерифската служба на окръг Грийнвил съобщи, че аутопсията е приключила и по тялото на Панетиър не са открити следи от травми.

Допълнителни изследвания ще са необходими, за да бъде установена причината за смъртта. Главният заместник-съдебен лекар Шелтън Ингланд заяви пред Daily Mail, че на този етап е твърде рано да се правят заключения за евентуално предозиране.

Съсед на Панетиър разказва, че в неделя в комплекса Judson Mill Lofts е настъпила суматоха, след като актрисата е била открита в безсъзнание.

Мика Лий, който живее в същия комплекс, заявява пред WYFF, че е чул шум в коридора и информация за човек, който е колабирал.

„След това се говореше за сърдечен арест. Не мога да потвърдя нищо от това. Това е просто това, което съм чувал“, казва той.

Според данните от обаждането до 911 сигналът е подаден в 13:51 часа в неделя.

Панетиър и бившият ѝ приятел, агентът на недвижими имоти Брайън Хикерсън, са пътували от Лос Анджелис до Южна Каролина ден преди смъртта ѝ. Хикерсън е родом от Грийнвил, но не е ясно дали двамата са били в града, за да посетят негови близки.

„Невероятна светлина“

След смъртта на Панетиър семейството ѝ поиска уединение, докато преживява тежката загуба.

Баща ѝ Скип Панетиър заяви:

„С дълбока тъга споделяме трагичната кончина на нашата любима Хейдън.“

„Тя беше невероятна светлина и сила на природата, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха – и на милионите, които я гледаха на екрана.“

Той призова личното пространство на семейството да бъде уважавано, докато близките ѝ се опитват да се справят с „тази невъобразима загуба“.