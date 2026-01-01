Земетресение с магнитуд 6,1 разлюля индонезийския остров Суматра, предаде Ройтерс, като се позова на Агенцията по метеорология, климатология и геофизика на Индонезия.
An #earthquake of magnitude 6.1 struck off Indonesia's Sumatra, #Indonesia, island on Tuesday at a depth of 29 km (18 miles). pic.twitter.com/Abpksj9NB8— Kazemi (@MKazemi19) August 18, 2026
Земетресението е регистрирано в 13:02 ч. местно време на дълбочина от 29 км.
A magnitude 6.1 earthquake struck off the coast of Indonesia's Sumatra island on Tuesday, August 18, 2026, at a depth of 29 km (18 miles), according to reports carried by Reuters.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) August 18, 2026
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Засега не се съобщава за жертви и щети.
Индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови в събота бе засегната от мощно земетресение с магнитуд 7,7, като по последни данни броят на жертвите е достигнал 68, а ранените са над 210. При този трус бяха нанесени щети по около 4500 жилищни сгради, а над 19 000 души бяха евакуирани.
Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 хиляди острова, които попадат в т.нар. Огнен пръстен - един от най-активните сеизмични региони в света.