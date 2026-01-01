Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ).
Земетресението е било на дълбочина около 10 километра. Епицентърът първоначално е определен на 8,57 градуса южна ширина и 121,55 градуса източна дължина. Няма информация за щети или жертви.
BREAKING: Aftermath visuals show MASSIVE cracks appearing on the road leading to Ropa PLTU in Ende, East Nusa Tenggara, Indonesia.— World Updates (@Updatesofwworld) August 17, 2026
The damage follows a M4.9 aftershock that struck the region this morning. pic.twitter.com/JbBnVVHzBx
Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси шест регентства в източната част на остров Флорес.
Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии.
🔵 #Indonesia Nuova scossa di #terremoto di magnitudo 5.6 al largo dell'isola di Flores, stessa area colpita 2 giorni fa dal sisma di potenza 7.7 che ha causato 53 morti e 137 feriti. Al momento non è stato lanciato l'allarme tsunami. Nel video le macerie a Maumere, due giorni fa pic.twitter.com/O892MuNGDP— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 17, 2026
На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ (LPG) на остров Флорес бяха възстановени.
Близо 6000 души са намерили убежище в районите Сика, Манггара, Нагекео, Бима и Селаяр.
Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения.