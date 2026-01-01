земетресение
земетресение / iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ).

Земетресението е било на дълбочина около 10 километра. Епицентърът първоначално е определен на 8,57 градуса южна ширина и 121,55 градуса източна дължина. Няма информация за щети или жертви.

Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси шест регентства в източната част на остров Флорес.

Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии.

На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ (LPG) на остров Флорес бяха възстановени.

Близо 6000 души са намерили убежище в районите Сика, Манггара, Нагекео, Бима и Селаяр.

Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. 

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БГНЕС
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