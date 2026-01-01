Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси в петък района край източното крайбрежие на Индонезия, като засега няма данни за жертви или материални щети, съобщи The New Indian Express, позовавайки се на Геоложката служба на САЩ (USGS).
Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών στην ανατολική Ινδονησία https://t.co/vhgfaPyh1k— NEWS 24/7 (@News247gr) July 3, 2026
Трусът е регистриран на дълбочина 120 километра, на около 58 километра западно от град Тобело в провинция Северно Малуку, в 11:31 ч. местно време.
زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل شرقي إندونيسياhttps://t.co/PIoXgADw6R— AlKalimaOnline (@AlkalimaOnline_) July 3, 2026
#الكلمة_أونلاين
Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика (BMKG) съобщи, че след земетресението няма опасност от цунами.