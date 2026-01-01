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Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси в петък района край източното крайбрежие на Индонезия, като засега няма данни за жертви или материални щети, съобщи The New Indian Express, позовавайки се на Геоложката служба на САЩ (USGS).

Трусът е регистриран на дълбочина 120 километра, на около 58 километра западно от град Тобело в провинция Северно Малуку, в 11:31 ч. местно време.

 

Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика (BMKG) съобщи, че след земетресението няма опасност от цунами. 

БГНЕС
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