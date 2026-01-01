На 17 август, понеделник, от 10:30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и заместник-министър Павлета Пеловска ще направят проверка на т.нар. „незаконен град“ в местността Баба Алино край Варна.

В проверката ще участват областният управител на Варна Марио Смърков, представители на РДНСК и местното ВиК дружество.

След това, в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“, в Добрич ще се проведе среща с областния управител Руслан Томов, кметове на общините в областта и представители на местните ВиК структури и Областното пътно управление. В срещата ще участват и народни представители от „Прогресивна България“.

Основна тема ще бъде състоянието на ВиК инфраструктурата в региона. Около 15:00 часа е предвиден и брифинг за медиите в сградата на областната управа.

По-късно регионалният министър ще инспектира ремонти на републикански пътища и ще се отправи към ГКПП „Кардам“. Представителите на медиите, които проявяват интерес, ще могат да се присъединят към инспекцията.