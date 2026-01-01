„Сглобката“ е сглобила незаконния град във Варна. Според мен освен политическа сглобка, има сглобка на икономическо и криминално ниво, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти в кулоарите на парламента във връзка със строителството в местността Баба Алино край Варна.

Когато 2023 г. започва всичко това, кметът е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила, тоест имаме наслагване в закононарушения, издаване на удостоверение за нетърпимост, които са с абсолютно невярно съдържание и започване на строителство, посочи Шишков.

Шишков с шокиращи разкрития по случая с „незаконния град“ край Варна

Според него поредица от администрации и служби са помагали услужливо на този процес. Отговорността на този казус е на Община Варна. "Сглобката е действала с предаването на властта във Варна от 2023 г. заедно с управлението на национално ниво", добави министърът. Той поясни, че предишният кмет на Варна Иван Портних и настоящият кмет Благомир Коцев носят отговорност.

По думите му сред отговорните институции са регионалният кадастър на Варна, ВиК, Регионалната инспекция по околната среда и водите.

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Министър Шишков посочи, че правомощията за премахването на незаконното строителство са на кмета на Варна. Той обясни, че в момента Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и кадастъра правят сериозна проверка колко удостоверения за търпимост са издавани в периода от 2023 г. досега. Мащабите на това беззаконие не знаем дали ще се окажат по-големи, каза министърът и допълни, че държавата ще направи всичко възможно всеки, който е участвал в законовото нарушение да понесе отговорност.

Попитан дали ще има уволнения по казуса с незаконните строежи, Шишков отговори: Уволнения от наша страна вероятно ще продължава да има. Той подчерта, че не знае дали има политически лица, които са закупили имоти.

На въпрос какво ще се случи със собствениците на имотите при разрушаването им, регионалният министър обясни, че те трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продала строежите.