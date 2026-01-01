Тежък инцидент при дърводобив е станал в Берковица, мъж е с опасност за живота, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 20 юли в землището на града.

Мъж остана без ръка, ремонтирайки работещ комбайн

В местността „Кавлакова чука“ по време на добив на дървесина, 46-годишен мъж е изгубил контрол над управлявания от него трактор, в резултат на което машината е паднала в дълбоко дере.

Пострадалият водач е настанен в болница в Монтана - със счупени шийни прешлени и в тежко състояние. По случая се води разследване.