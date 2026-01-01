36-годишен работник от село Владимировци загуби ръката си след тежка трудова злополука, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за възникналата трудова злополука е получен на тел. 112 около 10.30 часа на 3 юли. В ожънат земеделски блок в землището на исперихското село Вазово 36-годишният работник извършвал ремонт на работещ зърнокомбайн.

Изгубил равновесие от височина около 2,40 м и дясната му ръка попаднала между вариаторни шайби, задвижени от вършачния барабан.

Пострадалият е откаран в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград с прерязана ръка.

За случая е уведомена Инспекцията по труда. Започнато е досъдебно производство.