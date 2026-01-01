Продължава интензивният трафик на леки автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали и обработени 10 420 леки пътни превозни средства, което е рекорд, съобщи началникът на пункта Яни Пейчев.

През пункта преминават работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция. Вече няколко дни се увеличава броят на преминаващите. Вчера пред пункта се образува опашка от 1,5 километра, а "Гранична полиция" отчете 10 120 преминавания в двете посоки. Днес пред първата линия за граничен контрол вече няма струпване на превозни средства.

БТА

Създадена е необходимата организация за по-бърза обработка. Разкрити са максимален брой автоматизирани работни места, въведени са в експлоатация всички технически средства, тук са пренасочени и служители от други дирекции на "Гранична полиция", каза още Пейчев. Той допълни, че още преди кампанията с колегите от съпределния турски пункт "Капъкуле" са проведени няколко срещи, на които са обсъдени съответните мерки.

Количеството на обработваните автомобили не е за сметка на качеството на осъществяваните от служители проверки, увери Яни Пейчев.