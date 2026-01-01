Какво се случва, когато една от най-емблематичните песни на Metallica срещне българския фолклор? Отговорът дава русенският музикант и продуцент Симеон Стефанов, познат като MØNK, със своя проект „Гориво“. Това е оригинална интерпретация на „Fuel“, създадена за конкурса #GetTheReLoadOut, организиран от легендарната група.

Вместо просто да направи пореден кавър, Стефанов създава музикална среща между два на пръв поглед несъвместими свята – хеви метъла и българската народна музика. В неговата версия „горивото“ не е бензинът, а онова, което събира хората – храната, музиката и общата трапеза.

Тази идея оживява и във видеоклипа, заснет на брега на язовир Липник в село Николово край Русе. Действието се развива около богато отрупана българска маса – символ на споделените моменти и традициите, които според музиканта могат да бъдат универсален език.

Проектът е реализиран почти изцяло от самия Симеон Стефанов. Той записва вокалите, китарите, баса и барабаните, подготвя аранжимента, организира записите с народен оркестър, смесва и мастерира песента, а също така режисира и монтира видеото.

В записите участват освен Симеон Стефанов (вокали, китари, бас и барабани), участват и Пламен Димитров (акордеон), Павел Бошняков (саксофон) и Лазар Бенов (перкусии). Финалната част е записана от Валентин Панев (акордеон) и Стефанов, а миксът и мастерингът също са дело на MØNK.

Макар първоначално идеята за съчетание между народен оркестър и хеви метъл да посреща известен скептицизъм, музикантът намира съмишленици, които се включват в проекта. Днес реакциите вече идват от фенове на Metallica от цял свят, а според него най-важното е, че „Гориво“ може да накара почитателите на тежката музика да погледнат към българския фолклор с нови очи, както и да запознае любителите на народната музика с метъла.

За предизвикателствата около проекта, вдъхновението и бъдещите си музикални експерименти Симеон Стефанов разказва в интервю.

Каква беше реакцията на музикантите, когато им предложихте да смесите оркестър с хеви метъл?

Първите няколко разговора с оркестри приключиха непосредствено след споменаването на думата „метъл“. Шокиращо, знам.

Минаха няколко седмици, преди да попадна на група талантливи музиканти, които приеха заданието, макар и с известна доза скептицизъм. Честно казано, на тяхно място и аз бих подходил предпазливо.

Казвате, че сте направили почти всичко сам. Кое беше най-трудното предизвикателство?

Носенето на десет дини под една мишница и координирането на голям екип са неща, с които се сблъсквам ежедневно в работата си. При заснемането на музикалния клип обаче имаше и допълнително ниво на трудност, тъй като не работих с установен екип, а с много отделни хора, повечето от които не бяха детайлно запознати с това какво точно предстои да правим, поради факта, че цялостната визия съществуваше само в главата ми и на няколко хвърчащи листа със скици.

Имаше сто неща, които могат да се объркат, но всяко едно, като по чудо, се подреди в наша полза. Благодарен съм на всички участници, които помогнаха да се реализира идеята ми.

Димитър Минчев/Fatboy Film

Опасявате ли се, че слушащите фолклорна музика у нас може да намерят подхода Ви за пародиен?

Както с всяко нещо, някога публикувано в интернет, независимо колко добронамерено, винаги ще се намерят хора, които да недоволстват. Като изключим тях, нямам особени притеснения, тъй като проектът ми по същество далеч не е пародиен. Твърде лесно е (и бих казал, вече доста изтъркано) да се прави пародия на фолклора, затова съвсем умишлено избягах от подобни клишета.

Винаги съм изпитвал огромно уважение към народните музиканти, а след този проект – дори още повече.

Има ли вече реакции от чужбина или от фенове на Metallica?

Реакциите на феновете на Metallica от цял свят са изключително позитивни. Всеки позитивен коментар по адрес на някое от музикалните ми начинания, независимо от коя държава е или колко е кратък, означава много за мен.

Защо избрахте клипът да бъде заснет именно в района на Русе?

Всеки музикален клип, който съм снимал през скромната ми 11-годишна „кариера“ като музикант, е заснет в района на Русе. Считам го за творческо предизвикателство, което ме принуждава да съм креативен, и смятам да продължа в този дух. Покрай Русе има страхотни локации, от които тепърва ще се възползвам за многобройните клипове от предстоящия албум на MØNK.

MØNK

Виждате ли този проект като начало на поредица от подобни музикални експерименти? И ако да, може ли да ми обещаете да направите песен на Evanescence с български мотиви?

Всъщност първият ми опит с нещо подобно е от „далечната“ 2020 г., когато с Explicit озвучихме протестите в страната с побългарената ни версия на „American Idiot“ на Green Day – „Bulgarian Idiot“.

Там за пръв път експериментирах с народни мотиви и по-нестандартна интерпретация на чужда песен.

Определено ще продължавам да дерзая в тази посока, защото ми е изключително забавно. В момента смятам да се фокусирам върху авторската си музика (каза той за седемстотен път), но специално заради Вас слагам печат „обещано“ на Evanescence и още утре смятам да предложа на Николина Чакърдъкова да влезе в образа на Amy Lee.

Ако имахте възможност да изсвирите една песен на Metallica заедно с тях, коя би била тя и как бихте я „побългарили“?

Вероятно бих се насочил отново към нещо от албумите Load и ReLoad, тъй като от тях съм се учил да свиря и да пея и съответно имам известна доза сантиментална привързаност. Може би Bleeding Me или Fixxxer?

Относно побългаряването, ключова стъпка е „йединиту“ (бел. ред.: „яденето“, казано на мек диалект), та като за начало бих им врътнал една баница по семейната ни рецепта, последвана от мезето и виното на дядо ми и оттам ще видим как ще тръгнат нещата...