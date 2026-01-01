Правителството отпусна 12 196 819 евро за подготовката на кадри за професии и ключови отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика.

Средствата са предназначени за 251 общински училища, в които 18 208 ученици се обучават по защитени специалности или професии, за които се очаква недостиг на специалисти на пазара на труда.

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Финансирането е насочено към подкрепа на професионалното образование и подготовката на кадри, които са необходими за развитието на икономиката.

Същото постановление предвижда и средства за изплащане на обезщетения на пенсионирани педагогически специалисти и непедагогически персонал.