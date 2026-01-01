Правителството одобри финансиране за над 134 млн. евро за различни дейности в сферата на образованието и науката. Средствата са предназначени за учебници и учебни помагала, подкрепа за ученици, ремонти и изграждане на образователна инфраструктура, студентски общежития, научни изследвания и други дейности.

Над 73 млн. евро за предучилищното и училищното образование

Министерският съвет отпусна 73 332 666 евро за финансово осигуряване на дейности в областта на предучилищното и училищното образование.

От тази сума 31 160 993 евро са за безвъзмездно ползване на учебници, учебни комплекти, учебни помагала и познавателни книжки за децата и учениците от I до XII клас за 2026 г.

Осигурени са и средства за педагогическа, психологическа и ресурсна подкрепа по Националната програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда“, за изграждане на площадки по програмата „Безопасност на движението по пътищата“, както и за обучения по програмата за ИТ умения и кариера.

Сред одобрените трансфери има и средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища. Финансиране е предвидено още за възстановяване на разходи за транспорт или за наем на педагогически специалисти, както и за изплащане на обезщетения при намаляване на числеността на персонала.

МС отпуска над 7,5 млн. евро за строеж и ремонт на детски градини, училища, общежития и спортна база

Пари за спортни площадки, детски градини и училища

Други над 61 млн. евро са насочени към ключови мерки и дейности в образованието и науката.

Над 11 млн. евро се отпускат за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Средствата са по програма на Министерството на образованието и науката, насочена към подобряване на условията за спорт и физическа активност на учениците.

Над 9 млн. евро са предвидени за изграждане, разширяване и обновяване на детски ясли, детски градини и училища. Финансирането ще подкрепи проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи детски заведения и училища, както и тяхната реконструкция.

Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители

Над 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития. Средствата са по програмата на МОН за обновяване на общежитията, управлявани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД.

Близо 3,5 млн. евро са предназначени за компенсации на родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища заради липса на свободни места. Финансирането покрива разходите на семействата за отглеждане и обучение на децата за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

Над 30 млн. евро за наука

В областта на науката над 26 млн. евро са предвидени за обезпечаване на част от дейностите на Фонд „Научни изследвания“ през 2026 г., както и за членския внос на България за участието ѝ в международни организации.

Други над 4,1 млн. евро се предоставят на Българската академия на науките за изпълнение на Националния план за изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура.

Държавата гарантира до 10 млн. евро кредити за студенти и докторанти

Министерският съвет одобри и държавна гаранция за кредитиране на студенти и докторанти през 2027 г. Максималният размер на гаранцията за всички кредити, които могат да бъдат отпуснати през годината, ще бъде до 10 млн. евро.

Целта на студентското кредитиране е да се разширят възможностите за достъп до висше образование, като студентите и докторантите могат да кандидатстват за банков кредит за покриване на разходите си за обучение.

Право на кредит имат български граждани, както и граждани на други държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които отговарят на определените в закона условия.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с пет банки.