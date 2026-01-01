През последните два месеца в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Монтана са подадени множество сигнали, като голяма част от тях са за нерегламентирани сметища, съобщиха от инспекцията.

Всички сигнали са проверени и където са намерени нарушители са съставени актове. След намесата на инспекцията част от сметищата вече са премахнати.

След сигнал от жител на село Ерден в община Бойчиновци до РИОСВ-Монтана за нерегламентирано сметище в двора на бившето училище в селото е дадено предписание на кмета на Ерден и той е организирал разчистването на сметището, като след няколко дни е изпратил снимки на същото място, вече почистено от боклуци.

Друг сигнал е подаден за ново сметище до гробищния парк в село Долно Линево, община Лом. Там също е дадено предписание на кмета на Лом за разчистване и се очаква скоро да бъде премахнато. Няколко сигнала за нерегламентирани сметища са подадени за терени между град Лом и село Орсоя в община Лом, като в момента тези сигнали се проверяват. След сигнал, че гражданин изхвърля отпадъци на необозначено за сметище място край село Василовци е направена проверка от общинската администрация в град Брусарци и нарушителят е установен, а сметището е премахнато. Нерегламентирано сметище е открито и край село Безденица в община Монтана, като е дадено предписание за неговото премахване. След сигнал за нерегламентирано сметище в село Якимово, център на едноименната община, е направена проверка, установено е, че наистина има такова сметище и е дадено предписание на Общината за неговото премахване. Няколко дни по-късно от Общината в РИОСВ-Монтана са изпратени снимки на същото място, вече почистено от отпадъци.

През месец август в РИОСВ-Монтана са подадени 57 сигнала от граждани от областите Монтана и Видин. Освен за нерегламентирани сметища те са алармирали за замърсявания на атмосферния въздух, за умряла риба в река, за бракониерска сеч, за обгазявания от пожари, за неприятни миризми от торища, тоалетни, строителни дейности, за намерени птици в безпомощно състояние, за незаконна продажба на риба, за добив на злато от река с техника, от която изтича масло и други.