Франция ще изпрати военнослужещи, радари и отбранителни системи в Саудитска Арабия, за да помогне за защитата на стратегическия енергиен обект в Янбу на брега на Червено море. Това обяви френският президент Еманюел Макрон в телевизионно интервю за TF1 и France 2.

„Ще изпратим военни средства — военнослужещи, радари и отбранителни системи — за да защитим обекта в Янбу“, заяви Макрон.

Той подчерта, че френските военнослужещи няма да участват в бойни действия.

„Не става дума да се въвличаме в какъвто и да е конфликт, а да защитим този обект“, каза френският президент.

По думите му решението е било договорено със саудитските власти.

Стратегическото значение на Янбу

Янбу е ключов център за износа на саудитски петрол през Червено море. Обектът е свързан с петролните находища в източната част на страната чрез петролопровода „Изток–Запад“, известен още като Petroline.

Тази инфраструктура позволява на Саудитска Арабия да транспортира петрол, без да разчита изцяло на маршрута през Ормузкия проток, където корабоплаването е сериозно затруднено заради конфликта в региона.

Макрон заяви, че обектът в Янбу е бил сериозно повреден при атака и че доскоро през него са преминавали няколко милиона барела петрол дневно.

Атаките на хутите

Решението на Париж идва на фона на засилващи се атаки срещу Саудитска Арабия от страна на хутите в Йемен.

В четвъртък саудитските власти съобщиха, че са прехванали балистични ракети, насочени към Янбу и град Таиф. Нападенията засилиха опасенията за сигурността на ключовата енергийна инфраструктура на кралството.

Хутите, които са подкрепяни от Иран, засилиха атаките срещу саудитска територия на фона на по-широката ескалация в Близкия изток.

Янбу има особено значение за Саудитска Арабия, тъй като осигурява алтернативен маршрут за износ на петрол към Европа, заобикаляйки Ормузкия проток.

Франция не иска да бъде въвлечена във войната

Макрон подчерта, че задачата на френските военнослужещи ще бъде ограничена до защитата на енергийния обект.

Френският президент заяви, че Париж продължава да търси дипломатически път за възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и води разговори с Иран и Оман по въпроса.

По думите му стабилизирането на ключовите енергийни маршрути е от значение не само за региона, но и за цените на горивата в Европа.

Макрон заяви още, че Франция ще обсъди ситуацията със страните от Г-7 и работи за предотвратяване на допълнителни сътресения на енергийните пазари.

Решението за изпращане на френски военнослужещи идва в момент, когато Париж се опитва да балансира между необходимостта да защити стратегическите енергийни маршрути и стремежа да не бъде въвлечен пряко във военния конфликт в региона.