Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства.

С подписването на проекта Министерството на външните работи инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ.

Спешно викат посланика ни в ОАЕ обратно у нас, започва проверка на посолството

Процедурата по отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства (ОАЕ) е резултат от поредица от действия и официални заявления, които поставиха под въпрос дипломатическото представителство на страната ни в региона. Казусът започна да придобива публичност с твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев. През последните седмици министър Демерджиев публично повдигна въпроси относно назначаването на посланик Иван Йорданов в ОАЕ. Той заяви, че дружество, собственост на бащата на българския посланик, е плащало разходи за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министър Демерджиев постави въпроса за евентуална връзка между тези отношения и назначаването на дипломата на поста. Тези твърдения бяха изложени публично, което предизвика необходимостта от официална реакция.

След като бе призован: Посланикът ни в ОАЕ се прибра у нас

В отговор на повдигнатите въпроси, министър-председателят Румен Радев коментира казуса с назначаването на посланика. Премиерът Радев заяви, че по принцип на посланиците не се прави проверка на техните бащи преди назначаване. Той уточни, че посланикът Йорданов е бил назначен с негов подпис, но подчерта, че по това време не е разполагал с информация за евентуални връзки. Министър-председателят посочи, че посланикът е бил с изтекъл мандат и вече е бил в София по време на назначението, и добави, че "едва сега започват да се разплитат много неща".

Назначението на Иван Йорданов за посланик в ОАЕ беше извършено по време на служебното правителство на Гълъб Донев. Непосредствено след изявлението на министър Демерджиев и на фона на засиления обществен интерес, министърът на външните работи Велислава Петрова предприе конкретни действия. Тя спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства обратно в страната. Освен това министър Петрова разпореди проверка на дейността на Посолството на Република България в ОАЕ.